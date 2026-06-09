O diretor-presidente da Emdec, Vinicius Riverete, e o secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires, devem prestar esclarecimentos na Câmara de Campinas na próxima terça-feira (16), às 15h, sobre os novos desdobramentos da crise envolvendo a licitação do transporte público. A reunião será realizada no Plenarinho, durante encontro da Frente Parlamentar sobre a Licitação do Transporte.

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A presença dos dois foi acertada após um acordo entre o vereador Gustavo Petta (PCdoB) e o líder de governo, Paulo Haddad (PSD). Petta havia protocolado um requerimento de convocação para obrigar Riverete e Caires a comparecerem ao Legislativo, mas abriu mão do instrumento depois da confirmação de que ambos irão à Câmara como convidados.

A movimentação ocorre após a demissão do então diretor financeiro e administrativo da Emdec, Ricardo Ferraro Geciauskas, flagrado em vídeo durante uma reunião na sede da Smile Transportes, em Paulínia. A empresa integra o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo de Campinas, processo estimado em cerca de R$ 11 bilhões e que já é alvo de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público, na Polícia Civil e na própria Câmara.