Uma operação da Guarda Municipal de Indaiatuba, com apoio da Polícia Militar, terminou com três suspeitos presos e armas de grosso calibre apreendidas na madrugada desta segunda-feira (8), dentro de um condomínio de alto padrão da cidade.
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A ocorrência começou após o Departamento de Inteligência da Guarda identificar um carro com suspeita de placas clonadas. Com a informação, equipes foram acionadas e localizaram o veículo dentro do Residencial Terra Magna.
Durante a tentativa de abordagem, os agentes foram alvo de disparos. Uma viatura da Guarda Municipal foi atingida por pelo menos 12 tiros, segundo imagens feitas após a ocorrência. Apesar da quantidade de disparos, nenhum Guarda ou Policial ficou ferido.
A ação mobilizou várias equipes de segurança e apoio. O condomínio recebeu viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, além de ambulância e equipes do Corpo de Bombeiros. A movimentação e os disparos assustaram moradores durante a madrugada.
Após a perseguição e o cerco na região, três suspeitos foram presos. Com eles, as equipes localizaram fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas e coletes a prova de balas., que foram apreendidos.
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar a origem do veículo com placas clonadas, a participação dos presos na ação e as circunstâncias dos disparos contra os guardas.