Uma operação da Guarda Municipal de Indaiatuba, com apoio da Polícia Militar, terminou com três suspeitos presos e armas de grosso calibre apreendidas na madrugada desta segunda-feira (8), dentro de um condomínio de alto padrão da cidade.

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A ocorrência começou após o Departamento de Inteligência da Guarda identificar um carro com suspeita de placas clonadas. Com a informação, equipes foram acionadas e localizaram o veículo dentro do Residencial Terra Magna.

Durante a tentativa de abordagem, os agentes foram alvo de disparos. Uma viatura da Guarda Municipal foi atingida por pelo menos 12 tiros, segundo imagens feitas após a ocorrência. Apesar da quantidade de disparos, nenhum Guarda ou Policial ficou ferido.