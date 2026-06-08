Vídeos registrados durante a operação que terminou com três suspeitos presos dentro de um condomínio de alto padrão em Indaiatuba mostram a tensão da ação policial realizada na madrugada desta segunda-feira (8), no Residencial Terra Magna.

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As imagens mostram momentos de intenso tiroteio, a movimentação de várias viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, além da negociação feita pelas equipes de segurança com os suspeitos durante o cerco no condomínio.

A ocorrência começou depois que o Departamento de Inteligência da Guarda Municipal identificou um carro com suspeita de placas clonadas. Com a informação, equipes foram acionadas e localizaram o veículo dentro do residencial.