09 de junho de 2026
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CENAS DE TERROR

Vídeos mostram pânico em condomínio de luxo durante tiroteio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagens mostram disparos, negociação com suspeitos e grande mobilização da Guarda Municipal e da Polícia Militar, em Indaiatuba; três bandidos foram detidos e nenhum policial ficou ferido.
Imagens mostram disparos, negociação com suspeitos e grande mobilização da Guarda Municipal e da Polícia Militar, em Indaiatuba; três bandidos foram detidos e nenhum policial ficou ferido.

Vídeos registrados durante a operação que terminou com três suspeitos presos dentro de um condomínio de alto padrão em Indaiatuba mostram a tensão da ação policial realizada na madrugada desta segunda-feira (8), no Residencial Terra Magna.

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As imagens mostram momentos de intenso tiroteio, a movimentação de várias viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, além da negociação feita pelas equipes de segurança com os suspeitos durante o cerco no condomínio.

A ocorrência começou depois que o Departamento de Inteligência da Guarda Municipal identificou um carro com suspeita de placas clonadas. Com a informação, equipes foram acionadas e localizaram o veículo dentro do residencial.

Durante a tentativa de abordagem, os agentes foram alvo de disparos. Uma viatura da Guarda Municipal foi atingida por pelo menos 12 tiros, conforme imagens feitas após a ocorrência. Apesar da quantidade de disparos, nenhum guarda ou policial ficou ferido.

A ação mobilizou equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, ambulância e Corpo de Bombeiros. A presença das viaturas, os disparos e a negociação assustaram moradores durante a madrugada.

Após a perseguição e o cerco, três suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidos fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas e coletes à prova de balas.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a origem do veículo com placas clonadas, a participação dos presos na ação e as circunstâncias dos disparos contra os agentes de segurança.

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