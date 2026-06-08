Vídeos registrados durante a operação que terminou com três suspeitos presos dentro de um condomínio de alto padrão em Indaiatuba mostram a tensão da ação policial realizada na madrugada desta segunda-feira (8), no Residencial Terra Magna.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As imagens mostram momentos de intenso tiroteio, a movimentação de várias viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, além da negociação feita pelas equipes de segurança com os suspeitos durante o cerco no condomínio.
A ocorrência começou depois que o Departamento de Inteligência da Guarda Municipal identificou um carro com suspeita de placas clonadas. Com a informação, equipes foram acionadas e localizaram o veículo dentro do residencial.
Durante a tentativa de abordagem, os agentes foram alvo de disparos. Uma viatura da Guarda Municipal foi atingida por pelo menos 12 tiros, conforme imagens feitas após a ocorrência. Apesar da quantidade de disparos, nenhum guarda ou policial ficou ferido.
A ação mobilizou equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, ambulância e Corpo de Bombeiros. A presença das viaturas, os disparos e a negociação assustaram moradores durante a madrugada.
Após a perseguição e o cerco, três suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidos fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas e coletes à prova de balas.
Ver essa foto no Instagram