Um motorista morreu na tarde desta sexta-feira (5) após um acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 12h40, na altura do km 48, no sentido Norte, segundo informações da concessionária Colinas.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Renault Sandero seguia pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção, entrou no canteiro central e bateu contra a defensa metálica. Na sequência, o veículo também atingiu o pórtico do painel de mensagem variável.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.