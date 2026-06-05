Um motorista morreu na tarde desta sexta-feira (5) após um acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 12h40, na altura do km 48, no sentido Norte, segundo informações da concessionária Colinas.
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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Renault Sandero seguia pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção, entrou no canteiro central e bateu contra a defensa metálica. Na sequência, o veículo também atingiu o pórtico do painel de mensagem variável.
O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 1 precisou ser interditada e foi liberada às 13h57. Não houve registro de congestionamento no trecho.
A concessionária informou que o caso chegou a ser tratado inicialmente como capotamento, mas depois foi atualizado para choque contra defensa metálica seguido de choque contra pórtico.
Batida violenta mata motociclista
Na madrugada desta sexta-feira, um motociclista morreu em um acidente registrado na mesma Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. Segundo informações da concessionária Colinas e da Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência aconteceu por volta da 1h19, na altura do km 55, no sentido Sul da rodovia.
De acordo com os dados apurados no local, uma SUV Honda HR-V seguia pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos que serão investigados, atingiu a traseira de uma motocicleta Honda CG 150. Após o impacto, a SUV capotou e os dois veículos ficaram imobilizados sobre a pista.
O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes da HR-V sofreram ferimentos de diferentes gravidades. Uma pessoa saiu ilesa e outra teve lesões classificadas como moderadas.
A Polícia Científica realizou a perícia entre 3h32 e 4h30. Em seguida, a funerária foi acionada para a remoção da vítima. Os veículos foram retirados da rodovia por volta das 4h46.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 2 permaneceu interditada até 2h41 e o acostamento ficou bloqueado até pouco antes das 5h. Não houve registro de congestionamento no trecho.