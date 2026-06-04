04 de junho de 2026
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FOGO EM HORTOLÂNDIA

Madrugada de pânico com incêndio de grandes proporções na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Fogo atingiu área de mata no Jardim Carmen Cristina, em Hortolândia, e mobilizou o Corpo de Bombeiros.
Fogo atingiu área de mata no Jardim Carmen Cristina, em Hortolândia, e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Um incêndio de grandes proporções mobilizou moradores e equipes de emergência na noite de quarta-feira (3), no bairro Jardim Carmen Cristina, em Hortolândia. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos.

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As chamas, visíveis de diversos pontos da cidade, atingiram uma área de mata pertencente à empresa Greenbrier Maxion (GBMX), antiga Cobrasma. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo e evitar que ele se propagasse para regiões próximas.

Até a última atualização desta reportagem, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem registros de vítimas. O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da cidade.

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