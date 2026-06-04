Até a manhã desta quarta-feira, a situação política do vereador Vini Oliveira (Cidadania) já era extremamente delicada. Havia imagens devastadoras do ponto de vista político, uma Comissão Processante aberta por unanimidade na Câmara e um ambiente cada vez mais hostil dentro do Legislativo. Mas ainda existia uma diferença fundamental: não havia uma investigação formal.

Isso mudou.

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A operação realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público elevou o caso a outro patamar. E não foi qualquer movimentação. A própria Polícia Civil deixou claro que o objetivo da ação é apurar a existência de suposto pagamento e recebimento de vantagens indevidas envolvendo o vereador e empresários do setor de transporte coletivo. Empresários que integram o Consórcio Grande Campinas, que levou o lote Norte do leilão do sistema da cidade e, por tabela, derrotou o grupo Belarmino.