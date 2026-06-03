O presidente da Comissão Processante aberta contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania), Paulo Haddad (PSD), afirmou ao Portal Sampi Campinas que a operação realizada nesta quarta-feira (3) pelo Ministério Público e pela Polícia Civil reforça a gravidade do caso que levou a Câmara Municipal a abrir investigação contra o parlamentar.

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“A operação do Ministério Público e da Polícia Civil realizada nesta manhã é importante e reforça a seriedade dos fatos que levaram a Câmara a abrir a Comissão Processante para investigar a conduta do vereador Vini Oliveira. A CP acompanha com atenção o desenrolar da operação e reitera que seguirá seu trabalho com rigor e transparência”, disse Haddad.

A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador. As diligências ocorrem na casa de Vini, no gabinete dele na Câmara Municipal de Campinas e também no Hospital da PUC-Campinas, onde o parlamentar está internado desde domingo, segundo a assessoria.