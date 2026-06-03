A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 39 anos suspeito de agredir a companheira, de 45 anos, na Rua Henriqueta Lisboa, no Jardim Amanda, em Hortolândia, na terça-feira (2). A equipe foi acionada e, ao chegar ao local, a vítima relatou que havia sido agredida pelo companheiro, que estaria sob efeito de substâncias entorpecentes.

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O agressor foi encontrado em frente à residência e confessou ter discutido e agredido a mulher. Diante das lesões da vítima e das ameaças proferidas pelo homem na presença dos policiais, foi dada voz de prisão a ele. As duas partes foram encaminhadas para atendimento médico e, em seguida, levadas ao Plantão Policial de Hortolândia.

A autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante, e o agressor permaneceu detido à disposição da Justiça.