A Prefeitura de Campinas vai encerrar o expediente dos servidores municipais às 11h desta segunda-feira (29) por causa do jogo do Brasil na Copa 2026. A mudança vale para repartições públicas municipais e segue o cronograma publicado no Diário Oficial.

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Os centros de saúde também vão acompanhar o horário definido pelo decreto e encerram as atividades às 11h. Já as UPAs, hospitais e demais serviços essenciais funcionarão normalmente, sem interrupção no atendimento à população.

A lista com os horários previstos para os dias de jogos da seleção foi publicada pela administração municipal com base nas orientações dos governos estadual e federal. Caso o Brasil avance no Mundial, o expediente será ajustado de acordo com o horário das próximas partidas.