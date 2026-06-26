A Prefeitura de Campinas vai encerrar o expediente dos servidores municipais às 11h desta segunda-feira (29) por causa do jogo do Brasil na Copa 2026. A mudança vale para repartições públicas municipais e segue o cronograma publicado no Diário Oficial.
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Os centros de saúde também vão acompanhar o horário definido pelo decreto e encerram as atividades às 11h. Já as UPAs, hospitais e demais serviços essenciais funcionarão normalmente, sem interrupção no atendimento à população.
A lista com os horários previstos para os dias de jogos da seleção foi publicada pela administração municipal com base nas orientações dos governos estadual e federal. Caso o Brasil avance no Mundial, o expediente será ajustado de acordo com o horário das próximas partidas.
Para jogos às 14h, o expediente será encerrado às 11h. Para partidas às 16h, o atendimento vai até 13h. Em jogos marcados para 17h, o expediente termina às 14h. Quando a seleção jogar às 18h, o encerramento será às 15h. Para partidas às 19h, o expediente seguirá até 16h.
Nos casos de jogos às 21h30, as unidades cujo funcionamento regular se estende após as 18h30 terão o expediente encerrado às 18h30.
As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores em até 90 dias. No caso da Educação, a compensação será definida pela gestão da própria pasta.
Serviço
Expediente municipal em Campinas para jogo do Brasil
Data: segunda-feira, 29 de junho
Repartições públicas: expediente até 11h
Centros de saúde: atendimento até 11h
UPAs e hospitais: funcionamento normal
Serviços essenciais: funcionamento normal
Compensação: horas deverão ser repostas em até 90 dias