A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (26) o aviso de licitação para concessão do espaço gastronômico do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no Cambuí. A área já abrigou o tradicional café La Recoleta e será destinada a um novo empreendimento com atividades gastronômicas, culturais e de convivência.

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O edital ficará disponível para consulta a partir de segunda-feira (29). O lance mínimo mensal previsto é de R$ 20.115,33, valor definido após consulta de mercado feita pela Secretaria de Administração com especialistas do setor imobiliário. Vencerá a disputa a proposta que comprovar capacidade de operação e apresentar a maior oferta pela concessão do espaço.

Os interessados poderão realizar visitas técnicas entre 29 de junho e 27 de julho. As visitas serão acompanhadas por técnicos da Coordenadoria de Teatros e Auditórios e devem ser agendadas pelo WhatsApp (19) 99430-2361. A abertura das propostas está marcada para 28 de julho.