A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (26) o aviso de licitação para concessão do espaço gastronômico do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no Cambuí. A área já abrigou o tradicional café La Recoleta e será destinada a um novo empreendimento com atividades gastronômicas, culturais e de convivência.
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O edital ficará disponível para consulta a partir de segunda-feira (29). O lance mínimo mensal previsto é de R$ 20.115,33, valor definido após consulta de mercado feita pela Secretaria de Administração com especialistas do setor imobiliário. Vencerá a disputa a proposta que comprovar capacidade de operação e apresentar a maior oferta pela concessão do espaço.
Os interessados poderão realizar visitas técnicas entre 29 de junho e 27 de julho. As visitas serão acompanhadas por técnicos da Coordenadoria de Teatros e Auditórios e devem ser agendadas pelo WhatsApp (19) 99430-2361. A abertura das propostas está marcada para 28 de julho.
Para o prefeito Dário Saadi, a concessão faz parte do processo de retomada do Centro de Convivência e busca ampliar a circulação de pessoas no complexo. “Estamos fortalecendo um dos principais equipamentos culturais de Campinas, ampliando sua capacidade de atrair pessoas e criando oportunidades para o desenvolvimento econômico. Além de qualificar a experiência do público, a nova operação deve gerar empregos, movimentar a economia local e estimular novos investimentos em uma região estratégica da cidade”, afirmou.
Acervo MIS Campinas/Pesquisa Danilo Ciaco Nunes/Prefeitura de Campinas
O espaço gastronômico tem entrada independente pela Rua Conceição e poderá funcionar de forma autônoma em relação às atividades culturais do Centro de Convivência. A área total da concessão é de 721,05 metros quadrados, reunindo ambientes internos e externos.
A estrutura inclui salão principal de 237 metros quadrados para bar ou café, palco para apresentações culturais, área externa coberta, espaço ao ar livre com 180 metros quadrados, mezanino de 156 metros quadrados, além de áreas administrativas e de apoio operacional. A configuração permite diferentes modelos de negócio, com integração entre gastronomia, programação cultural e permanência do público.
A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou que a proposta busca reforçar a vocação do Centro de Convivência como espaço de encontro. “O Centro de Convivência foi pensado como um espaço de encontro entre pessoas, arte, cultura e cidade. A chegada de uma nova operação gastronômica e cultural amplia essa vocação, oferecendo ao público uma experiência ainda mais completa”, disse.
Segundo ela, a ideia é que o público possa circular pelo complexo antes ou depois de espetáculos, exposições, eventos ou atividades ao ar livre. “A proposta é que os visitantes possam assistir a um espetáculo, visitar uma exposição, participar de um evento ou simplesmente aproveitar a praça e encontrar no local um ambiente acolhedor para permanecer e conviver”, completou.
A retomada do espaço também resgata uma memória afetiva da cidade. Entre 1993 e 2003, o local recebeu o La Recoleta, que se tornou ponto de encontro de artistas, frequentadores do Centro de Convivência e moradores de Campinas. O complexo foi inaugurado em outubro de 1976 e projetado pelo arquiteto Fábio Penteado.
Depois de 14 anos fechado para obras de revitalização, o Centro de Convivência foi reaberto em julho de 2025. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, o espaço recebeu 80 eventos entre a reabertura e maio deste ano, com público de 64.493 pessoas.
O complexo voltou a receber concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, espetáculos teatrais, apresentações musicais, exposições, feiras e outras atividades culturais promovidas pela Prefeitura e parceiros.