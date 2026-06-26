Uma criança de 12 anos ficou gravemente ferida no fim da tarde desta quinta-feira (25) após a motocicleta que conduzia colidir com um cavalo que estava solto na Rua Milton Silveira Pedreira, no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes do Corpo de Bombeiros Municipal e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ao garoto, que foi encaminhado em seguida à Unidade de Pronto Atendimento.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.