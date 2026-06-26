Uma criança de 12 anos ficou gravemente ferida no fim da tarde desta quinta-feira (25) após a motocicleta que conduzia colidir com um cavalo que estava solto na Rua Milton Silveira Pedreira, no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim.
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Equipes do Corpo de Bombeiros Municipal e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ao garoto, que foi encaminhado em seguida à Unidade de Pronto Atendimento.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.