O resultado já era esperado nos bastidores, mas a forma como aconteceu chamou atenção. A Comissão Processante contra Vini Oliveira foi aprovada de lavada, sem resistência significativa do plenário e sem qualquer demonstração de que o vereador possua uma base política minimamente organizada dentro da Câmara de Campinas.

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Mais do que as imagens exibidas pela televisão ou as dúvidas que ainda cercam o encontro em Paulínia, a votação revelou algo talvez ainda mais preocupante para o parlamentar: seu profundo isolamento político dentro do Legislativo.

A abertura de uma Comissão Processante não significa culpa, muito menos cassação automática. Mas seria ingenuidade ignorar o tamanho do recado dado pelos vereadores. Quando 29 parlamentares votam pela abertura de uma investigação e ninguém se dispõe a defender publicamente o colega, o problema deixa de ser apenas jurídico ou administrativo. Ele passa a ser essencialmente político.