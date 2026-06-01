Um homem apontado como integrante do PCC e procurado pela Justiça da Bahia foi preso por uma equipe do Baep em Campinas.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado pelas iniciais E.P.C.S. e conhecido pelo vulgo “Europeu”, foi abordado após ser visto em atitude suspeita. Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.

A prisão ocorreu depois que a equipe consultou informações de inteligência e confirmou que o homem era procurado por homicídio qualificado, posse de armas de fogo de calibre restrito e tráfico de drogas.