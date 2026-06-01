Um homem apontado como integrante do PCC e procurado pela Justiça da Bahia foi preso por uma equipe do Baep em Campinas.
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Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado pelas iniciais E.P.C.S. e conhecido pelo vulgo “Europeu”, foi abordado após ser visto em atitude suspeita. Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.
A prisão ocorreu depois que a equipe consultou informações de inteligência e confirmou que o homem era procurado por homicídio qualificado, posse de armas de fogo de calibre restrito e tráfico de drogas.
De acordo com a PM, os dados foram repassados por órgãos de segurança da Bahia e de São Paulo, entre eles DHPP-PC/BA, Ficco/BA, Ficco/SP, SI/SSP/BA e Gaeco da Bahia.
As informações apontam que o suspeito teria ligação com uma liderança da facção criminosa na região de Salvador, na Bahia. Ele também é apontado como líder da chamada “Tropa do A”, grupo vinculado ao PCC.
Ainda segundo a polícia, as investigações na Bahia envolveram a localização de fuzis, munições e um laboratório de produção e envase de drogas em uma residência ligada ao investigado.
Após a abordagem em Campinas, o homem foi conduzido à 2ª Seccional da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. Ele permaneceu à disposição da Justiça.