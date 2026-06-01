Campinas registrou 3.345 infrações por uso irregular de faixas exclusivas para ônibus entre janeiro e maio de 2026, segundo balanço da Emdec. O número é 20,6% maior que o verificado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 2.773 autuações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A circulação indevida nesses espaços afeta diretamente o deslocamento dos ônibus do transporte público, principalmente nos horários de maior movimento. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Em 2025, ao longo de todo o ano, Campinas registrou 5,9 mil infrações desse tipo. O crescimento observado nos primeiros cinco meses de 2026 levou a Emdec a reforçar a fiscalização nos principais corredores da cidade.