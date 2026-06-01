Campinas registrou 3.345 infrações por uso irregular de faixas exclusivas para ônibus entre janeiro e maio de 2026, segundo balanço da Emdec. O número é 20,6% maior que o verificado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 2.773 autuações.
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A circulação indevida nesses espaços afeta diretamente o deslocamento dos ônibus do transporte público, principalmente nos horários de maior movimento. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
Em 2025, ao longo de todo o ano, Campinas registrou 5,9 mil infrações desse tipo. O crescimento observado nos primeiros cinco meses de 2026 levou a Emdec a reforçar a fiscalização nos principais corredores da cidade.
Desde o início de maio, os agentes da mobilidade urbana intensificaram a atuação em vias do Corredor Central e em pontos como Carolina Florence, Orosimbo Maia, Buarque de Macedo, Amoreiras, John Boyd Dunlop e Lix da Cunha.
“Identificamos, na fiscalização rotineira, maior recorrência do comportamento de risco e resolvemos atuar mais intensamente nos principais eixos de circulação dos ônibus municipais”, afirmou o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Marcelo Carpenter.
Segundo ele, a medida também busca alertar os motoristas sobre os impactos da irregularidade. “Nossa atuação busca alertar os condutores e conscientizar que o comportamento gera impactos negativos na circulação dos ônibus, inclusive na previsibilidade e na segurança dos passageiros”, completou.
Além da fiscalização presencial, a Emdec também identifica a irregularidade por meio de videomonitoramento. Entre janeiro e abril, as câmeras de fiscalização remota registraram 8,7 mil infrações de diferentes tipos em 18 pontos ativos. Desse total, 1,7 mil ocorrências, ou 19,5%, foram por circulação indevida em corredores de ônibus.
Essa é a segunda conduta mais flagrada pelo sistema remoto. A ativação mais recente ocorreu no início de maio, na Avenida João Jorge, na altura da Rua Dr. Salles Oliveira. No local, uma das irregularidades mais comuns é o uso indevido do Corredor BRT Ouro Verde.
A cidade conta com faixas exclusivas em vias como Lix da Cunha, Francisco Glicério, Dr. Campos Sales, Benjamin Constant, Andrade Neves, José Paulino, General Osório, Carolina Florence, Buarque de Macedo, Saudade, Abolição e Júlio de Mesquita.
Também há corredores no eixo central, incluindo Anchieta, Orosimbo Maia, Senador Saraiva, Moraes Salles e Irmã Serafina, além dos corredores BRT nas avenidas John Boyd Dunlop, Amoreiras, Piracicaba, Ruy Rodriguez e Camucim.
Os corredores do BRT são de uso permanente e exclusivo das linhas do sistema. Já outras faixas exclusivas funcionam nos horários de pico, das 6h às 8h e das 16h às 19h, de segunda a sexta-feira. Os horários de funcionamento são indicados nas placas de sinalização.
As faixas preferenciais podem ser usadas por outros veículos, desde que seja respeitada a prioridade dos ônibus do transporte público coletivo.