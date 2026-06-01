Esta segunda-feira (1º) vai marcar um novo capítulo da crise envolvendo o vereador Vini Oliveira (Cidadania). A Câmara Municipal de Campinas recebeu três pedidos de abertura de Comissão Processante contra o parlamentar e aguarda análise da Procuradoria Jurídica da Casa sobre a regularidade dos documentos.

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Caso a Procuradoria entenda que os requerimentos cumprem os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 201/67, os pedidos deverão ser lidos e submetidos ao plenário na primeira Reunião Ordinária após o protocolo. Na prática, isso significa que a votação pode ocorrer logo no início da Ordem do Dia da sessão de segunda-feira.

A abertura de uma Comissão Processante não representa cassação automática. A votação trata apenas da admissibilidade da denúncia. Se o plenário aceitar o pedido, será instalada uma comissão formada por três vereadores sorteados, responsável por conduzir a apuração, ouvir as partes, analisar provas e garantir o direito de defesa ao parlamentar.