A Câmara Municipal de Campinas recebeu um pedido de abertura de Comissão Processante contra o vereador Edison Ribeiro (União Brasil). A representação foi protocolada por Jônatas Rodrigues Manoel e pede a apuração de eventual prática de improbidade administrativa pelo parlamentar.

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O documento cita a ação civil ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Edison Ribeiro, o filho dele, André Ribeiro, e Guilherme do Prado, ex-servidor comissionado da Administração Regional 13. Na ação, o MP pede o ressarcimento de danos ao município e a perda do mandato do vereador.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os investigados são acusados de envolvimento em um suposto esquema de rachadinha, prática em que servidores comissionados teriam sido obrigados a devolver parte dos salários como condição para permanecerem nos cargos.