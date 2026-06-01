A Câmara Municipal de Campinas recebeu um pedido de abertura de Comissão Processante contra o vereador Edison Ribeiro (União Brasil). A representação foi protocolada por Jônatas Rodrigues Manoel e pede a apuração de eventual prática de improbidade administrativa pelo parlamentar.
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O documento cita a ação civil ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Edison Ribeiro, o filho dele, André Ribeiro, e Guilherme do Prado, ex-servidor comissionado da Administração Regional 13. Na ação, o MP pede o ressarcimento de danos ao município e a perda do mandato do vereador.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os investigados são acusados de envolvimento em um suposto esquema de rachadinha, prática em que servidores comissionados teriam sido obrigados a devolver parte dos salários como condição para permanecerem nos cargos.
A ação também aponta o suposto uso irregular de máquinas públicas da Administração Regional 13 em benefício de um evento vinculado ao vereador, o “Arraiá do Satélite Íris”, realizado em junho de 2024. Para o MP, os dois temas devem ser analisados dentro da mesma ação.
Segundo a apuração, depoimentos colhidos durante a investigação indicaram que comissionados teriam admitido a devolução de parte da remuneração. O Ministério Público sustenta que essa seria uma exigência para a contratação e manutenção dos cargos.
A ação também menciona outros processos envolvendo a família Ribeiro, incluindo investigações criminais e civis por improbidade. Entre os casos citados está a cobrança indevida por asfalto em uma área de preservação no Campo Grande, episódio em que também teria havido uso de máquinas da Administração Regional.
Entre os pedidos feitos pelo MP estão o bloqueio de bens dos envolvidos, a quebra de sigilo bancário, a perda do mandato de Edison Ribeiro e a suspensão dos direitos políticos por 14 anos.
O juiz Claudio Campos da Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador e de seu filho, André Cristhiano Cayres Ribeiro. Na decisão, o magistrado apontou a necessidade de acesso às informações para aprofundar a apuração e verificar os indícios apresentados.
Agora, no campo político, a denúncia também chega à Câmara Municipal. A Procuradoria Jurídica da Casa vai analisar se o pedido de Comissão Processante cumpre os requisitos formais previstos no Decreto-Lei nº 201/67.
Caso a representação esteja corretamente instruída, a admissibilidade deverá ser lida e votada pelos vereadores na Reunião Ordinária desta segunda-feira (1º).
Para que a Comissão Processante seja aberta, é necessária aprovação por maioria simples dos parlamentares presentes em plenário. Se o pedido for aceito, será formada uma comissão com três vereadores sorteados, responsável por conduzir a apuração político-administrativa.
A abertura de uma CP não representa cassação automática. O procedimento dá início a uma investigação dentro da Câmara, com direito de defesa, produção de provas e julgamento final pelo plenário. Se a denúncia for rejeitada, o pedido será arquivado.
A caixa preta de Vini
Divulgação/CMC
A nova representação aumenta o clima de tensão no Legislativo campineiro. Na mesma sessão de segunda-feira, a Câmara também deverá analisar pedidos de Comissão Processante contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania).
No caso de Vini, a Casa recebeu três pedidos. Dois deles tratam das imagens que mostram o parlamentar em uma reunião em empresa ligada ao transporte público, em Paulínia, e a saída do local com uma caixa preta e envelopes. O vereador negou ter recebido dinheiro e afirmou que o material continha documentos e mídias digitais relacionadas a denúncias sobre o transporte.
O terceiro pedido contra Vini trata de outro assunto e aponta suposta irregularidade envolvendo uma assessora parlamentar. Assim como no caso de Edison Ribeiro, os requerimentos serão analisados pela Procuradoria Jurídica antes de eventual votação em plenário.