A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio seguido de suicídio registrado na região do San Martin, em Campinas. Um casal foi encontrado morto dentro da casa onde morava. As informações são da TH+ Record.
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Segundo informações da Polícia Militar, o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria matado a esposa. Depois, ele tirou a própria vida.
Os corpos foram encontrados por um conhecido do casal, que conseguiu entrar no imóvel após moradores estranharem a presença do carro do homem em frente à residência por um período fora da rotina.
A identidade das vítimas ainda não foi divulgada oficialmente. De acordo com vizinhos, os dois eram enfermeiros e trabalhavam no Hospital da PUC-Campinas. O casal morava na casa com um filho.
A perícia foi acionada e esteve no local para coletar informações que devem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e o horário em que as mortes ocorreram.
A Polícia Civil também deve ouvir testemunhas e familiares para apurar as circunstâncias do caso, incluindo o histórico do relacionamento e a motivação do crime.