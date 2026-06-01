A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio seguido de suicídio registrado na região do San Martin, em Campinas. Um casal foi encontrado morto dentro da casa onde morava. As informações são da TH+ Record.

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Segundo informações da Polícia Militar, o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria matado a esposa. Depois, ele tirou a própria vida.

Os corpos foram encontrados por um conhecido do casal, que conseguiu entrar no imóvel após moradores estranharem a presença do carro do homem em frente à residência por um período fora da rotina.