A Guarda Civil Municipal de Vinhedo apreendeu 1.215 microtubos de cocaína no bairro Jardim Eldorado. A ação ocorreu após um transeunte acionar as equipes para informar sobre uma possível briga de casal em uma residência da região.

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Com o apoio de outra equipe, os guardas se deslocaram até o endereço indicado para verificar a situação. No local, com a autorização da moradora, os agentes entraram no imóvel. A mulher informou que o companheiro também estava na casa.

Durante a vistoria, os guardas encontraram o homem, que negou qualquer irregularidade. Ao revistar o interior da residência, a equipe localizou um saco contendo 45 porções, cada uma com 27 microtubos de cocaína, totalizando 1.215 unidades da droga, prontas para comercialização.