02 de junho de 2026
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FORAGIDO PRESO

GM vai averiguar crime ambiental e prende procurado por homicídio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem procurado por homicídio qualificado foi preso pela GCM durante apuração de crime ambiental em Cosmópolis.
Homem procurado por homicídio qualificado foi preso pela GCM durante apuração de crime ambiental em Cosmópolis.

O que começou como uma denúncia de crime ambiental terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça por homicídio qualificado. O caso ocorreu na segunda-feira (1º), em Cosmópolis, e foi conduzido pela GCM (Guarda Civil Municipal).

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A Patrulha Rural foi acionada para verificar o corte irregular de bambu em uma área de preservação ambiental localizada nas dependências da Usina Ester. No local, os agentes encontraram um homem realizando a atividade.

Durante a abordagem, ele demonstrou dificuldade para se identificar, forneceu informações contraditórias e não apresentou documentos. Diante da suspeita, os guardas iniciaram levantamento de dados para confirmar a identidade do abordado.

Em consulta aos sistemas de segurança, a equipe descobriu que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido pela Vara de Execuções Criminais de Campinas.

De acordo com o registro judicial, o procurado tinha um mandado de recaptura válido até setembro de 2037. O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à autoridade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

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