O que começou como uma denúncia de crime ambiental terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça por homicídio qualificado. O caso ocorreu na segunda-feira (1º), em Cosmópolis, e foi conduzido pela GCM (Guarda Civil Municipal).

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A Patrulha Rural foi acionada para verificar o corte irregular de bambu em uma área de preservação ambiental localizada nas dependências da Usina Ester. No local, os agentes encontraram um homem realizando a atividade.

Durante a abordagem, ele demonstrou dificuldade para se identificar, forneceu informações contraditórias e não apresentou documentos. Diante da suspeita, os guardas iniciaram levantamento de dados para confirmar a identidade do abordado.