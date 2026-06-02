O que começou como uma denúncia de crime ambiental terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça por homicídio qualificado. O caso ocorreu na segunda-feira (1º), em Cosmópolis, e foi conduzido pela GCM (Guarda Civil Municipal).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A Patrulha Rural foi acionada para verificar o corte irregular de bambu em uma área de preservação ambiental localizada nas dependências da Usina Ester. No local, os agentes encontraram um homem realizando a atividade.
Durante a abordagem, ele demonstrou dificuldade para se identificar, forneceu informações contraditórias e não apresentou documentos. Diante da suspeita, os guardas iniciaram levantamento de dados para confirmar a identidade do abordado.
Em consulta aos sistemas de segurança, a equipe descobriu que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido pela Vara de Execuções Criminais de Campinas.
De acordo com o registro judicial, o procurado tinha um mandado de recaptura válido até setembro de 2037. O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à autoridade policial, onde permanece à disposição da Justiça.