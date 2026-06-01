O requerimento contra o vereador Edison Ribeiro (União Brasil) foi rejeitado pela maioria dos vereadores presentes, que foram contrários ao pedido de abertura de Comissão Processante contra o parlamentar. Com a decisão do plenário por 26 a 3, a representação foi arquivada no Legislativo.

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O pedido havia sido protocolado por Jônatas Rodrigues Manoel e solicitava a apuração de eventual prática de improbidade administrativa pelo parlamentar. Para que a Comissão Processante fosse instaurada, era necessária a aprovação por maioria simples dos vereadores presentes.



Reprodução/TV Câmara