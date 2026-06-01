Um homem foi preso em flagrante na Vila Padre Anchieta, em Campinas, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira.

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A vítima, assistida pelo programa Guarda Amiga da Mulher, acionou o botão SOS Gama ao perceber que o ex-companheiro estava nas proximidades da residência dela. Segundo a Guarda Municipal, ele também enviava mensagens com ameaças.

Com as informações repassadas pela mulher, as equipes iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito.