01 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Guarda Municipal prende homem que ameaçava mulher em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GM
Vítima acionou botão SOS Gama após ex-companheiro se aproximar da casa e enviar mensagens com ameaças.
Vítima acionou botão SOS Gama após ex-companheiro se aproximar da casa e enviar mensagens com ameaças.

Um homem foi preso em flagrante na Vila Padre Anchieta, em Campinas, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira.

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A vítima, assistida pelo programa Guarda Amiga da Mulher, acionou o botão SOS Gama ao perceber que o ex-companheiro estava nas proximidades da residência dela. Segundo a Guarda Municipal, ele também enviava mensagens com ameaças.

Com as informações repassadas pela mulher, as equipes iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, o homem indicou aos agentes o local onde havia escondido um simulacro de arma de fogo. O objeto foi encontrado e apreendido.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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