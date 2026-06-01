A Câmara Municipal de Campinas aprovou nesta segunda-feira (1º) a abertura de uma Comissão Processante contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania). Com a decisão, a crise política que começou com a divulgação de imagens do parlamentar em uma empresa ligada ao transporte público avança agora para uma investigação formal dentro do Legislativo. Por problemas de saúde, o vereador não esteve presente no plenário.

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Foi admitido, por 29 votos e nenhum contrário, o requerimento apresentados pela vereadora Mariana Conti (PSOL). Já o pedido protocolado por Adriano Novo foi descartado por tratar do mesmo objeto da denúncia apresentada por Mariana, que havia sido protocolada primeiro.

Após a votação, foi definido por sorteio os membros que vão compor a CP. Foram escolhidos Paulo Haddad (PSD), que irá presidir o colegiado, Otto Alejandro (PL), relator, e Dr. Yanko (PP).