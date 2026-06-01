A Câmara Municipal de Campinas aprovou nesta segunda-feira (1º) a abertura de uma Comissão Processante contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania). Com a decisão, a crise política que começou com a divulgação de imagens do parlamentar em uma empresa ligada ao transporte público avança agora para uma investigação formal dentro do Legislativo. Por problemas de saúde, o vereador não esteve presente no plenário.
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Foi admitido, por 29 votos e nenhum contrário, o requerimento apresentados pela vereadora Mariana Conti (PSOL). Já o pedido protocolado por Adriano Novo foi descartado por tratar do mesmo objeto da denúncia apresentada por Mariana, que havia sido protocolada primeiro.
Após a votação, foi definido por sorteio os membros que vão compor a CP. Foram escolhidos Paulo Haddad (PSD), que irá presidir o colegiado, Otto Alejandro (PL), relator, e Dr. Yanko (PP).
Reprodução/TV Câmara
O pedido de Mariana Conti tem como base as imagens que mostram Vini Oliveira em uma reunião em uma empresa ligada ao transporte, em Paulínia, e a saída do local com uma caixa preta, envelopes e outros materiais que passaram a ser alvo de questionamentos públicos.
O episódio ganhou forte repercussão por ocorrer em meio à tensão sobre a licitação de cerca de R$ 12 bilhões do transporte público de Campinas. Vini tem adotado discurso crítico contra empresas do setor, contra o sistema atual e contra a condução do processo de concessão.
Após a repercussão, o vereador se pronunciou nas redes sociais. Ele negou ter recebido dinheiro, afirmou que a caixa continha documentos e que os envelopes guardavam mídias digitais, como drives com dados. Também disse que o material foi encaminhado ao Ministério Público.
Os vereadores ainda vão apreciar um outro pedido de CP contra Vini, feito por Aparecido José de Oliveira. A denúncia aponta suposta irregularidade envolvendo uma assessora parlamentar que teria sido nomeada no gabinete de Vini, mas que, segundo o requerimento, não prestaria serviço ao mandato.
Internado
O vereador Vini Oliveira não participou da sessão desta segunda-feira. Segundo a assessoria do parlamentar, ele está internado desde a noite de domingo, em acompanhamento médico, e ainda não há previsão de alta.
(Reportagem em atualização)