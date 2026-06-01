A Guarda Municipal de Campinas apreendeu drogas e materiais ligados ao tráfico durante patrulhamento no Jardim das Bandeiras, em uma área conhecida pela venda de entorpecentes.
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A ação foi realizada pela Superintendência de Ações Especiais. Durante a ocorrência, a equipe do Canil utilizou o cão K9 Swat, que identificou o odor de drogas e conduziu os agentes até um barraco localizado no fundo de uma viela.
No local, os guardas encontraram maconha, cocaína, haxixe, celulares, cartões bancários, balanças de precisão, maquininhas de cartão e dinheiro em espécie. Também foi apreendido um powerbank.
A perícia técnica foi acionada para fazer a documentação e a arrecadação dos materiais encontrados.
Ao todo, foram apreendidos 1,446 quilo de maconha, 1,397 quilo de cocaína e 87 gramas de haxixe. Também foram recolhidos dez cartões bancários, duas balanças de precisão, duas maquininhas de cartão, cinco smartphones, um powerbank e R$ 414,30 em dinheiro.
Todo o material foi apresentado na 2ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido.