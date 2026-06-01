A Guarda Municipal de Campinas apreendeu drogas e materiais ligados ao tráfico durante patrulhamento no Jardim das Bandeiras, em uma área conhecida pela venda de entorpecentes.

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A ação foi realizada pela Superintendência de Ações Especiais. Durante a ocorrência, a equipe do Canil utilizou o cão K9 Swat, que identificou o odor de drogas e conduziu os agentes até um barraco localizado no fundo de uma viela.

No local, os guardas encontraram maconha, cocaína, haxixe, celulares, cartões bancários, balanças de precisão, maquininhas de cartão e dinheiro em espécie. Também foi apreendido um powerbank.