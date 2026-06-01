Dois acidentes envolvendo motocicletas deixaram duas pessoas mortas e uma gravemente ferida entre a noite de sábado (30) e a madrugada deste domingo (31), em rodovias da região de Campinas.

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O primeiro caso ocorreu na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Vinhedo. Segundo informações da concessionária Autoban, o acidente foi registrado por volta das 20h55 de sábado, na altura do km 74, no sentido Sul.

De acordo com o boletim da rodovia, uma motocicleta Yamaha Fazer seguia pela faixa 3 quando atingiu a traseira de uma carreta Mercedes-Benz que estava parada na faixa de rolamento. A vítima foi socorrida, mas morreu no hospital por volta das 22h07.