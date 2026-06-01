Dois acidentes envolvendo motocicletas deixaram duas pessoas mortas e uma gravemente ferida entre a noite de sábado (30) e a madrugada deste domingo (31), em rodovias da região de Campinas.
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O primeiro caso ocorreu na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Vinhedo. Segundo informações da concessionária Autoban, o acidente foi registrado por volta das 20h55 de sábado, na altura do km 74, no sentido Sul.
De acordo com o boletim da rodovia, uma motocicleta Yamaha Fazer seguia pela faixa 3 quando atingiu a traseira de uma carreta Mercedes-Benz que estava parada na faixa de rolamento. A vítima foi socorrida, mas morreu no hospital por volta das 22h07.
O motorista da carreta não ficou ferido. Ele e uma testemunha foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A carreta foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária, enquanto a moto foi removida por um familiar da vítima.
Durante o atendimento, a faixa 3 e o acostamento ficaram interditados. O trânsito chegou a registrar cerca de 700 metros de congestionamento.
Horas depois, já na madrugada deste domingo, uma queda de moto deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas.
A ocorrência foi registrada por volta das 2h14, no km 96, no sentido Norte. Ainda segundo a Autoban, uma Honda CG 160 trafegava pela pista quando o condutor perdeu o controle da direção, por motivos ainda a serem apurados, e a moto tombou.
Uma das vítimas chegou a ser atendida em estado grave, mas teve o óbito constatado por volta das 2h50. A outra vítima, também em estado grave, foi socorrida e encaminhada a um hospital.
No atendimento ao acidente na Bandeirantes, o acostamento ficou interditado, mas não houve registro de congestionamento. A perícia esteve no local durante a madrugada, e o corpo foi recolhido por volta das 6h.
As causas dos dois acidentes serão investigadas.