A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu prendeu um homem de 39 anos acusado de furtar três escadas de alumínio de uma residência no Jardim Monte Líbano, no fim de semana. A prisão só foi possível graças à divulgação de imagens de câmeras de segurança em um grupo de vizinhos.

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Pelas imagens, uma moradora reconheceu que o furto aconteceu em sua própria casa. Ela e outras pessoas foram até um ponto próximo ao antigo pontilhão da SP-340, entre o Jardim Monte Líbano e o Jardim Santa Marta, local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas. Foi lá que a vítima encontrou o suspeito já quebrando uma das escadas.

Os guardas Wagner e Marcel atenderam à ocorrência, com apoio do supervisor Pontelli e do GCM Vedovatto. Com base nas características do suspeito registradas no vídeo, os agentes conseguiram identificá-lo e abordá-lo.

Apesar de negar o furto, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A autoridade de plantão ratificou o flagrante e determinou que ele fosse recolhido a uma cela, ficando à disposição da Justiça.