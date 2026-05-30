Há crises que começam pelo fato. Outras começam pela imagem. No caso de Vini Oliveira (Cidadania), o problema político nasceu justamente da força visual da cena: uma reunião reservada com personagens ligados ao transporte, uma caixa preta sobre a mesa, envelopes colocados no interior dela e o material saindo com o grupo do vereador. Até aqui, não há acusação formal de crime, nem prova pública de que havia dinheiro ou qualquer vantagem indevida. Mas a política, muitas vezes, é esmagada antes pela aparência do que pelo processo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A resposta de Vini, publicada quase 24 horas depois da reportagem da TH+ Record, não encerrou a crise. O vereador afirmou que os envelopes continham drives com dados e documentos sobre o sistema de transporte, disse que encaminhou o material ao Ministério Público e negou ter recebido dinheiro. O problema é que a explicação veio sem o grau de detalhamento que o episódio exigia. Ele deu uma versão, mas não apresentou elementos suficientes para matar a dúvida.

Nos bastidores da Câmara, vereadores e pessoas ligadas ao Legislativo ouvidas pela coluna avaliam que, neste momento, há ambiente muito favorável para a abertura de uma nova Comissão Processante contra o parlamentar. A leitura é simples: a imagem é forte demais para ser ignorada e o vereador precisa esclarecer, de forma mais contundente, o que recebeu, de quem recebeu, por qual motivo recebeu e qual foi o destino efetivo do material.