A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (30), o ex-secretário de Assistência Social da Prefeitura de Valinhos, Thiago Henrique Maia Soratto, após uma perseguição que começou em Campinas e terminou em Valinhos, quando o veículo que ele conduzia colidiu contra um poste. Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e transportava drogas no carro.
A ocorrência teve início nas proximidades de um ponto de venda de drogas localizado na Rua Ademar Pereira de Barros, no bairro Vila Formosa, em Campinas. De acordo com a Polícia Militar, os agentes flagraram uma negociação relacionada ao tráfico e determinaram a parada do veículo.
Soratto, no entanto, não obedeceu à ordem e iniciou fuga pelas ruas de Campinas e Valinhos. Durante a perseguição, ele teria trafegado em alta velocidade e, em alguns trechos, pela contramão de direção.
A fuga terminou na Rua Lázara da Cruz Barbosa, no bairro Vila Nova, em Valinhos, quando o motorista perdeu o controle e bateu contra um poste.
Drogas encontradas
Após a abordagem, os policiais localizaram cocaína e uma garrafa de cerveja já consumida dentro do veículo. O ex-secretário foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico.
Posteriormente, a ocorrência foi apresentada no plantão policial de Valinhos. O homem foi encaminhado à cadeia pública e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Thiago Henrique Maia Soratto. O espaço permanece aberto e a matéria será atualizada caso haja manifestação.