A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (30), o ex-secretário de Assistência Social da Prefeitura de Valinhos, Thiago Henrique Maia Soratto, após uma perseguição que começou em Campinas e terminou em Valinhos, quando o veículo que ele conduzia colidiu contra um poste. Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e transportava drogas no carro.

A ocorrência teve início nas proximidades de um ponto de venda de drogas localizado na Rua Ademar Pereira de Barros, no bairro Vila Formosa, em Campinas. De acordo com a Polícia Militar, os agentes flagraram uma negociação relacionada ao tráfico e determinaram a parada do veículo.

Soratto, no entanto, não obedeceu à ordem e iniciou fuga pelas ruas de Campinas e Valinhos. Durante a perseguição, ele teria trafegado em alta velocidade e, em alguns trechos, pela contramão de direção.