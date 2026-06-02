A Toyota vai encerrar as operações da fábrica de Indaiatuba em 30 de junho de 2026, depois de 28 anos de atividade no município. A unidade, responsável pela produção do Corolla Sedan, deixará de operar dentro do processo de reorganização industrial da montadora no Brasil.
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A mudança já vinha sendo preparada há cerca de dois anos e faz parte da estratégia da empresa de concentrar a fabricação de veículos de passeio no complexo de Sorocaba, também no interior de São Paulo. A nova unidade dentro do polo sorocabano tem inauguração prevista para novembro de 2026.
Com a reestruturação, a produção do Corolla e de outros modelos será transferida para Sorocaba. Segundo a montadora, a decisão busca fortalecer a competitividade, ampliar a eficiência industrial e preparar a operação brasileira para novas tecnologias de mobilidade.
Em comunicado, a Toyota afirmou que o plano integra uma estratégia de crescimento sustentável, inovação e fortalecimento da operação nacional. O complexo de Sorocaba deve receber R$ 11 bilhões em investimentos até 2030, com foco em manufatura moderna, redução de emissões e preparação para novos modelos.
A nova estrutura será adaptada para a produção do Corolla, do Yaris Cross, de futuras arquiteturas modulares e de sistemas híbridos flex. Uma picape híbrida flex inédita também está nos planos da fabricante.
A concentração das operações em Sorocaba também é vista como uma forma de reduzir custos logísticos e aumentar escala de produção em um momento de maior pressão competitiva no mercado automotivo brasileiro, especialmente com a chegada de novas montadoras e a agressividade comercial de marcas chinesas.
Segundo a Toyota, o novo complexo gerou a abertura de 2 mil empregos. A empresa também informou que o encerramento da planta de Indaiatuba foi conduzido com diálogo, previsibilidade e alternativas aos trabalhadores, como transferência para outras unidades e adesão a plano de demissão voluntária, sem demissões unilaterais.
A montadora agradeceu à cidade de Indaiatuba pela trajetória construída desde a instalação da fábrica.