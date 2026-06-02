A Toyota vai encerrar as operações da fábrica de Indaiatuba em 30 de junho de 2026, depois de 28 anos de atividade no município. A unidade, responsável pela produção do Corolla Sedan, deixará de operar dentro do processo de reorganização industrial da montadora no Brasil.

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A mudança já vinha sendo preparada há cerca de dois anos e faz parte da estratégia da empresa de concentrar a fabricação de veículos de passeio no complexo de Sorocaba, também no interior de São Paulo. A nova unidade dentro do polo sorocabano tem inauguração prevista para novembro de 2026.

Com a reestruturação, a produção do Corolla e de outros modelos será transferida para Sorocaba. Segundo a montadora, a decisão busca fortalecer a competitividade, ampliar a eficiência industrial e preparar a operação brasileira para novas tecnologias de mobilidade.