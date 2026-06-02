Um roubo a uma casa registrado na manhã desta terça-feira (2), na Rua Fernando Casagrande, em Mogi Guaçu, terminou com um suspeito detido pela Guarda Civil Municipal após um cerco na região. A ação criminosa envolveu quatro homens, três deles armados — incluindo um com arma longa e outro com faca usada para ameaçar uma criança de 10 anos.

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Segundo a corporação, o proprietário da casa, um empresário do ramo de doces, estava no imóvel com a esposa e o filho quando a mulher saía para levar a criança à escola. Foi nesse momento que os criminosos chegaram em um veículo preto, possivelmente um Fiat Siena, e anunciaram o assalto.

De acordo com informações apuradas no local, um dos suspeitos portava uma faca e ameaçou diretamente o menino. Houve troca de tiros durante a ação. O morador, que tem registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), apresentou a documentação da arma utilizada na reação. Até o momento, não há confirmação de feridos, e nenhum vestígio de sangue foi encontrado.