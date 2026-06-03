O Ministério Público e a Polícia Civil realizam nesta quarta-feira (3) uma operação contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania), em Campinas. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As diligências ocorrem na casa do vereador, no gabinete dele na Câmara Municipal de Campinas e também no Hospital da PUC-Campinas, onde Vini está internado desde domingo, segundo a assessoria do parlamentar.

Além dos mandados em Campinas, a operação também cumpre uma ordem judicial em Paulínia, na sede da Smile, empresa de transporte que integra o consórcio vencedor do leilão do transporte público de Campinas.