Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira, 28, suspeito de roubar o celular de uma mulher no Jardim Flamboyant, em Mogi Mirim. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com um golpe conhecido como “mata-leão” durante a ação criminosa. O suspeito foi localizado após patrulhamento e acabou detido após tentar fugir dos policiais.
A equipe da PM foi acionada no final da tarde e recebeu as características do autor do roubo. Com as informações, os agentes iniciaram buscas pela região e encontraram o suspeito na rua Silvio Romero.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou escapar a pé. Os policiais o acompanharam e conseguiram abordá-lo poucos metros adiante.
Durante a revista pessoal, os agentes localizaram um aparelho celular. A vítima foi chamada e reconheceu o objeto como sendo o telefone roubado.
Confissão e prisão em flagrante
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito confessou ter praticado o roubo. A mulher foi localizada em seguida e informou que não necessitava de atendimento médico.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por roubo.
O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.