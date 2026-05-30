Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira, 28, suspeito de roubar o celular de uma mulher no Jardim Flamboyant, em Mogi Mirim. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida com um golpe conhecido como “mata-leão” durante a ação criminosa. O suspeito foi localizado após patrulhamento e acabou detido após tentar fugir dos policiais.

A equipe da PM foi acionada no final da tarde e recebeu as características do autor do roubo. Com as informações, os agentes iniciaram buscas pela região e encontraram o suspeito na rua Silvio Romero.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou escapar a pé. Os policiais o acompanharam e conseguiram abordá-lo poucos metros adiante.