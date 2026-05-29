A Operação Inverno 2026 encaminhou 74 pessoas em situação de rua ao Samim, o albergue municipal de Campinas, entre os dias 18 e 24 de maio. Foi o maior número semanal de encaminhamentos para acolhimento desde o início da ação, em 1º de maio.

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No mesmo período, as equipes do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua realizaram 509 abordagens. O total não representa necessariamente o número de pessoas diferentes atendidas, já que uma mesma pessoa pode ser abordada mais de uma vez ao longo da semana.

Entre os atendimentos registrados na quarta semana da operação, foram contabilizados 400 homens, 74 mulheres, 22 pessoas idosas e 13 pessoas LGBT. As equipes também distribuíram 1.029 cobertores. Segundo a Prefeitura, não houve registro de recusa de atendimento no período.