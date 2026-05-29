A Operação Inverno 2026 encaminhou 74 pessoas em situação de rua ao Samim, o albergue municipal de Campinas, entre os dias 18 e 24 de maio. Foi o maior número semanal de encaminhamentos para acolhimento desde o início da ação, em 1º de maio.
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No mesmo período, as equipes do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua realizaram 509 abordagens. O total não representa necessariamente o número de pessoas diferentes atendidas, já que uma mesma pessoa pode ser abordada mais de uma vez ao longo da semana.
Entre os atendimentos registrados na quarta semana da operação, foram contabilizados 400 homens, 74 mulheres, 22 pessoas idosas e 13 pessoas LGBT. As equipes também distribuíram 1.029 cobertores. Segundo a Prefeitura, não houve registro de recusa de atendimento no período.
A semana anterior, entre 11 e 17 de maio, havia concentrado o maior volume de abordagens desde o início da operação, com 709 registros. Mesmo com número menor de contatos na semana seguinte, houve aumento nos encaminhamentos ao acolhimento institucional, em meio à permanência das madrugadas frias na região.
A estratégia da Prefeitura envolve a articulação entre diferentes serviços da rede socioassistencial e de saúde. Além das equipes de abordagem, participam da operação os Centros POP Sares I e II, os CAPS AD, o Consultório na Rua e o Samim.
“A Operação Inverno reforça esse compromisso em um período que exige ainda mais atenção. A ampliação do acolhimento e a articulação com serviços como o Samim, Centro POP, CAPS AD, Consultório na Rua e demais equipamentos da rede são fundamentais para garantir cuidado, proteção e dignidade às pessoas em situação de rua”, afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
A Operação Inverno é realizada anualmente pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, entre 1º de maio e 30 de setembro. A ação amplia o atendimento à população em situação de rua durante o período mais frio do ano, com abordagem social, acolhimento institucional e entrega de cobertores.
Segundo o Cepagri da Unicamp, os próximos dias devem ter tempo parcialmente nublado em Campinas, baixa probabilidade de chuva e máximas entre 22ºC e 23ºC. As madrugadas seguem frias, cenário que aumenta a vulnerabilidade de quem dorme ao relento, especialmente pelo risco de hipotermia e agravamento de doenças respiratórias.