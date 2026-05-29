Uma semana após a morte de um casal de recém-casados em um acidente na Rodovia SP-352, em Itapira, um familiar da jovem morreu em outra ocorrência no mesmo trecho. O novo acidente aconteceu nesta quinta-feira (28). A vítima, Ronaldo Aparecido Vidal, era sobrinho do padrasto de Paola Talhatelli, de 18 anos, e conduzia um veículo pela rodovia quando perdeu o controle da direção. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

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A morte provocou comoção entre amigos e familiares, que ainda enfrentavam o luto pela perda de Paola e de Mathias Ambrosini, de 20 anos. O casal morreu no dia 21, também em um acidente na Rodovia Virgolino de Oliveira (SP-352), em Itapira.



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