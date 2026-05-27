A Polícia Civil investiga a morte de um ex-policial militar de 50 anos, encontrado na manhã desta quarta-feira (27) em uma estrada de terra no bairro Chácara da Barra, em Campinas. A informação é da TH+ Record.
O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram a polícia. A área foi isolada até a chegada da perícia.
Segundo as primeiras informações, a vítima havia sido expulsa da Polícia Militar há alguns anos. A identificação foi feita após a chegada de familiares ao local.
Durante o trabalho pericial, foi constatada uma marca na testa do homem. A causa da morte ainda será esclarecida por exames complementares.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso. Os investigadores devem buscar imagens de câmeras de segurança e ouvir possíveis testemunhas para entender como o ex-PM chegou ao local.
Uma das dúvidas é se ele foi até a estrada sozinho ou se foi levado por outra pessoa. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.