A Polícia Civil investiga a morte de um ex-policial militar de 50 anos, encontrado na manhã desta quarta-feira (27) em uma estrada de terra no bairro Chácara da Barra, em Campinas. A informação é da TH+ Record.

O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram a polícia. A área foi isolada até a chegada da perícia.

Segundo as primeiras informações, a vítima havia sido expulsa da Polícia Militar há alguns anos. A identificação foi feita após a chegada de familiares ao local.