27 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MORTE SUSPEITA

Ex-PM é encontrado morto em estrada de terra em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Corpo foi encontrado em estrada de terra na Chácara da Barra; vítima era ex-policial militar de 50 anos
Corpo foi encontrado em estrada de terra na Chácara da Barra; vítima era ex-policial militar de 50 anos

A Polícia Civil investiga a morte de um ex-policial militar de 50 anos, encontrado na manhã desta quarta-feira (27) em uma estrada de terra no bairro Chácara da Barra, em Campinas. A informação é da TH+ Record.

O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram a polícia. A área foi isolada até a chegada da perícia.

Segundo as primeiras informações, a vítima havia sido expulsa da Polícia Militar há alguns anos. A identificação foi feita após a chegada de familiares ao local.

Durante o trabalho pericial, foi constatada uma marca na testa do homem. A causa da morte ainda será esclarecida por exames complementares.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso. Os investigadores devem buscar imagens de câmeras de segurança e ouvir possíveis testemunhas para entender como o ex-PM chegou ao local.

Uma das dúvidas é se ele foi até a estrada sozinho ou se foi levado por outra pessoa. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação.

Comentários

Comentários