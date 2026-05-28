Uma reportagem exibida pela TH+ Record colocou o vereador Vini Oliveira (Cidadania) no centro de uma nova polêmica envolvendo o transporte público de Campinas. A emissora trouxe imagens de câmeras de segurança de uma empresa ligada ao setor que mostram o parlamentar chegando à sede do grupo de transportes acompanhado de uma pessoa apontada como possível integrante de sua equipe.

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Os dois aparecem entrando no prédio e participando de uma reunião com supostos representantes da empresa. A gravação foi feita no dia 1º de abril. Em um dos trechos exibidos, enquanto a conversa acontece, uma caixa preta é montada sobre a mesa.

No fim da reunião, um homem identificado pela reportagem como suposto funcionário da empresa recebe uma sacola, retira dois envelopes, coloca o material dentro da caixa e entrega o volume à pessoa que acompanhava o vereador Vini Oliveira.