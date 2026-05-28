Uma reportagem exibida pela TH+ Record colocou o vereador Vini Oliveira (Cidadania) no centro de uma nova polêmica envolvendo o transporte público de Campinas. A emissora trouxe imagens de câmeras de segurança de uma empresa ligada ao setor que mostram o parlamentar chegando à sede do grupo de transportes acompanhado de uma pessoa apontada como possível integrante de sua equipe.
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Os dois aparecem entrando no prédio e participando de uma reunião com supostos representantes da empresa. A gravação foi feita no dia 1º de abril. Em um dos trechos exibidos, enquanto a conversa acontece, uma caixa preta é montada sobre a mesa.
No fim da reunião, um homem identificado pela reportagem como suposto funcionário da empresa recebe uma sacola, retira dois envelopes, coloca o material dentro da caixa e entrega o volume à pessoa que acompanhava o vereador Vini Oliveira.
Reprodução
As imagens também mostram Vini e o acompanhante deixando o local. Na saída, o volume é colocado no banco traseiro de um carro.
Não há confirmação pública sobre o conteúdo dos envelopes mostrados nas imagens nem sobre eventual irregularidade formal relacionada ao encontro.
Na Câmara Municipal e nas redes, Vini Oliveira tem adotado discurso extremamente crítico sobre a situação do transporte coletivo, com acusações ao governo Dário Saadi e aos concessionários do sistema. O parlamentar foi contra a prorrogação dos contratos das atuais empresas de ônibus.
A reação na Câmara foi imediata. Vereadores, de direita e de esquerda, enviaram cortes da reportagem para grupos de mensagens.
Mais que isso, a vereadora Mariana Conti (PSOL), adversária declarada de Vini, foi mais contundente e afirmou que apresentou um pedido de comissão processante, mais uma, contra o parlamentar.
O Portal Sampi Campinas entrou em contato com o vereador Vini Oliveira, que afirmou que iria se posicionar. Na sequência, o parlamentar postou nas redes sociais que fará um pronunciamento hoje, ao meio-dia, mas já adiantou que se trata de uma armação para, nas palavras de Vini, acabar com a vida dele e assassinar sua reputação.
Reprodução/Instagram
O caso ocorre em meio ao ambiente de forte tensão em torno da licitação de cerca de R$ 12 bilhões do transporte público de Campinas.
O leilão da concessão foi realizado em março, na B3, em São Paulo, e teve duas empresas declaradas vencedoras.
Nesta semana, o processo foi travado por decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, após questionamento de uma participante da disputa sobre o prazo para análise da documentação.