28 de maio de 2026
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CAIXA PRETA

Vídeo mostra Vini Oliveira recebendo envelopes em empresa ônibus

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vereador de Campinas deixou sede grupo de transportes com caixa preta com conteúdo desconhecido.
Vereador de Campinas deixou sede grupo de transportes com caixa preta com conteúdo desconhecido.

Uma reportagem exibida pela TH+ Record colocou o vereador Vini Oliveira (Cidadania) no centro de uma nova polêmica envolvendo o transporte público de Campinas. A emissora trouxe imagens de câmeras de segurança de uma empresa ligada ao setor que mostram o parlamentar chegando à sede do grupo de transportes acompanhado de uma pessoa apontada como possível integrante de sua equipe.

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Os dois aparecem entrando no prédio e participando de uma reunião com supostos representantes da empresa. A gravação foi feita no dia 1º de abril. Em um dos trechos exibidos, enquanto a conversa acontece, uma caixa preta é montada sobre a mesa.

No fim da reunião, um homem identificado pela reportagem como suposto funcionário da empresa recebe uma sacola, retira dois envelopes, coloca o material dentro da caixa e entrega o volume à pessoa que acompanhava o vereador Vini Oliveira.


Reprodução

As imagens também mostram Vini e o acompanhante deixando o local. Na saída, o volume é colocado no banco traseiro de um carro.

Não há confirmação pública sobre o conteúdo dos envelopes mostrados nas imagens nem sobre eventual irregularidade formal relacionada ao encontro.

Na Câmara Municipal e nas redes, Vini Oliveira tem adotado discurso extremamente crítico sobre a situação do transporte coletivo, com acusações ao governo Dário Saadi e aos concessionários do sistema. O parlamentar foi contra a prorrogação dos contratos das atuais empresas de ônibus.

A reação na Câmara foi imediata. Vereadores, de direita e de esquerda, enviaram cortes da reportagem para grupos de mensagens.

Mais que isso, a vereadora Mariana Conti (PSOL), adversária declarada de Vini, foi mais contundente e afirmou que apresentou um pedido de comissão processante, mais uma, contra o parlamentar.

O Portal Sampi Campinas entrou em contato com o vereador Vini Oliveira, que afirmou que iria se posicionar. Na sequência, o parlamentar postou nas redes sociais que fará um pronunciamento hoje, ao meio-dia, mas já adiantou que se trata de uma armação para, nas palavras de Vini, acabar com a vida dele e assassinar sua reputação.


Reprodução/Instagram

O caso ocorre em meio ao ambiente de forte tensão em torno da licitação de cerca de R$ 12 bilhões do transporte público de Campinas.

O leilão da concessão foi realizado em março, na B3, em São Paulo, e teve duas empresas declaradas vencedoras.

Nesta semana, o processo foi travado por decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, após questionamento de uma participante da disputa sobre o prazo para análise da documentação.

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