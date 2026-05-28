O vereador Vini Oliveira (Cidadania) vive o momento mais delicado de sua trajetória política desde que surgiu como fenômeno eleitoral em Campinas. E não necessariamente por existir, até aqui, uma acusação formal concreta de corrupção ou ilegalidade — porque, de fato, ela não existe. O problema é outro: a imagem transmitida pelas cenas reveladas é devastadora para alguém que construiu sua carreira justamente no discurso de enfrentamento, moralidade e combate aos bastidores da política tradicional.
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As imagens exibidas pela TH+ Record são, no mínimo, extremamente ruins politicamente.
O vídeo mostra Vini entrando em uma empresa ligada ao setor de transporte coletivo acompanhado de um assessor, participando de uma reunião reservada e, ao final, uma sequência que inevitavelmente remete ao imaginário mais sombrio da política brasileira: envelopes colocados dentro de uma caixa preta e entregues ao companheiro do vereador.
É importante deixar claro: não há confirmação sobre o conteúdo dos envelopes. Não há, até aqui, qualquer acusação formal de pagamento ilícito, propina ou irregularidade comprovada. Isso precisa ser dito com responsabilidade.
Mas também é impossível ignorar que a mecânica vista nas imagens lembra justamente práticas que historicamente são ligadas à política no país.
E aí entra um ponto central: se realmente não existe nada irregular, o caminho mais lógico para Vini Oliveira talvez seja justamente o da transparência absoluta. Porque convenhamos, caso tudo tenha uma explicação legítima, objetiva e documental, o vereador teria relativa facilidade para desmontar as suspeitas.
O que fazia naquele local? Quem eram exatamente as pessoas na reunião? Qual era a pauta discutida? E, principalmente, o que havia dentro daqueles envelopes?
Essas respostas precisam ser dadas de forma clara, direta e contundente. Menos do que isso continuará alimentando desconfiança.
O problema para Vini é que ele não ocupa um papel político convencional dentro da Câmara. Ele se transformou, ao longo do mandato, em uma espécie de fiscal informal permanente do sistema político campineiro. Criticou vereadores, secretários, empresas, concessionárias e até integrantes do próprio ambiente legislativo de forma extremamente agressiva e midiática. Isso evidentemente não produz aliados. Produz desgaste, incômodo e adversários aguardando qualquer brecha.
E a brecha, de novo, apareceu. Mas agora avassaladora.
A reação foi instantânea. A vereadora Mariana Conti (PSOL) já anunciou pedido de Comissão Processante. Outros atores políticos e ativistas passaram a cobrar explicações públicas urgentes. O ambiente no Legislativo rapidamente se contaminou.
Mas há uma contradição interessante nisso tudo. Vini afirma categoricamente que foi vítima de uma armação da “máfia do transporte”. Se ele acredita verdadeiramente nisso, talvez não devesse temer uma Comissão Processante. Pelo contrário: uma CP poderia obrigar depoimentos, produção de provas, quebra de narrativas e exposição de quem eventualmente estaria por trás da suposta articulação denunciada pelo próprio parlamentar.
Claro que CP também é política. E Campinas conhece bem o uso desse instrumento como ferramenta de pressão, desgaste e disputa de narrativa. Ainda assim, diante da dimensão do episódio, dificilmente o caso ficará restrito apenas ao debate de redes sociais.
O cenário hoje é péssimo para o vereador. Principalmente porque ele sempre ocupou o papel de acusador feroz da política tradicional. Quando alguém constrói a própria imagem como “paladino da moralidade”, qualquer sombra passa a ter um peso muito maior. E convenhamos, o caso é quase um eclipse.
No fim, a crise de Vini Oliveira não está apenas no que aconteceu naquela reunião. A crise está, sobretudo, naquilo que ainda não foi explicado.
E na política, muitas vezes, o vazio de explicações acaba sendo ocupado pela pior interpretação possível.
Agora resta aguardar o prometido pronunciamento do vereador. Porque, neste momento, a situação exige muito mais do que frases de efeito, ataques genéricos ao sistema ou discurso de perseguição.
Exige respostas.
A tática infantil do MBL
Reprodução/Instagram
A madrugada de tensão na Unicamp acabou produzindo um efeito político curioso — e talvez contrário ao desejado pelo próprio MBL. Um movimento grevista que já começava a perder espaço no debate público voltou ao centro das atenções justamente após mais um episódio de confronto envolvendo integrantes ligados ao grupo político.
E isso escancara um problema que acompanha o MBL há anos: a enorme dificuldade de amadurecer politicamente para além da lógica do confronto performático permanente.
O movimento nasceu com força, renovação estética e enorme capacidade de comunicação digital. Furou bolhas, influenciou eleições, mobilizou jovens e ocupou espaço relevante no debate público brasileiro. Mas, ao longo do tempo, parece ter se tornado refém de uma dinâmica quase adolescente de provocação contínua, vídeos de embate, exposição e busca incessante por conflito.
O próprio Renan Santos (Missão), um dos fundadores do MBL, já reconheceu em entrevista a este colunista que esse comportamento poderia ser revisto. Mas ponderou que existe uma parcela do eleitorado que busca justamente esse “entretenimento político”.
E talvez esteja aí o problema.
Porque transformar tudo em espetáculo pode gerar engajamento de rede social, mas frequentemente destrói qualquer possibilidade de construção política mais ampla e madura.
É importante deixar claro: isso não significa concordar automaticamente com a ocupação estudantil ou com os métodos utilizados pelos grevistas da Unicamp. Também existe enorme debate sobre até que ponto movimentos organizados podem ocupar estruturas públicas, bloquear atividades acadêmicas ou pressionar estudantes que não aderem à paralisação. Há alunos que querem assistir aula normalmente e têm esse direito.
Mas uma coisa é discordar politicamente do movimento. Outra é entrar em uma universidade em clima de provocação e enfrentamento no meio da madrugada.
Porque o que aconteceu depois era praticamente previsível.
O episódio envolvendo integrantes ligados ao MBL e estudantes no acampamento do Ciclo Básico rapidamente recolocou a greve no noticiário, reacendeu solidariedade interna dentro da universidade e devolveu certo protagonismo a uma pauta que já tinha perdido força no turbilhão diário de crises políticas, econômicas e sociais do país.
Até então, a paralisação seguia restrita quase exclusivamente ao ambiente universitário. Não havia grande mobilização externa da sociedade. A pauta estava esfriando na imprensa. O desgaste natural do tempo começava a atuar contra o movimento.
Até o MBL entrar em cena novamente.
E aí surge um fenômeno recorrente: na tentativa de desgastar os grevistas, o movimento acaba fortalecendo justamente aquilo que pretendia combater.
A dinâmica é praticamente automática. Vídeos, confusão, acusações de invasão, boletins de ocorrência, notas da Reitoria, manifestações estudantis, embates nas redes sociais. Tudo isso recoloca a universidade e o movimento paredista no centro do debate público.
Politicamente, o saldo parece ruim para todos.
Os estudantes mantêm um ambiente de radicalização interna que afasta parte da população. O MBL reforça uma imagem de grupo incapaz de abandonar a lógica da provocação permanente. E a universidade volta a viver um clima de guerra ideológica que pouco contribui para resolver as questões concretas da greve.
Enquanto isso, os problemas reais seguem ali: financiamento universitário, estrutura estudantil, moradia, saúde universitária, reposição salarial, contratação de docentes e condições de trabalho.
Mas tudo acaba soterrado pelo espetáculo do confronto.
- Flávio Paradella é jornalista, radialista e podcaster. Sua coluna é publicada no Portal Sampi Campinas aos sábados pela manhã, com atualizações às terças e quintas-feiras. E-mail para contato com o colunista: paradella@sampi.net.br.