O vereador Vini Oliveira (Cidadania) vive o momento mais delicado de sua trajetória política desde que surgiu como fenômeno eleitoral em Campinas. E não necessariamente por existir, até aqui, uma acusação formal concreta de corrupção ou ilegalidade — porque, de fato, ela não existe. O problema é outro: a imagem transmitida pelas cenas reveladas é devastadora para alguém que construiu sua carreira justamente no discurso de enfrentamento, moralidade e combate aos bastidores da política tradicional.

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As imagens exibidas pela TH+ Record são, no mínimo, extremamente ruins politicamente.

O vídeo mostra Vini entrando em uma empresa ligada ao setor de transporte coletivo acompanhado de um assessor, participando de uma reunião reservada e, ao final, uma sequência que inevitavelmente remete ao imaginário mais sombrio da política brasileira: envelopes colocados dentro de uma caixa preta e entregues ao companheiro do vereador.