Vanessa Aparecida Orsolon, de 39 anos, foi encontrada na tarde de quarta-feira (27), à beira da Estrada do Mão Branca, em Campinas, com marcas de agressão por arma branca por todo o corpo. Ainda com vida, ela foi socorrida ao Hospital do Ouro Verde, mas não resistiu aos ferimentos.

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A identidade da vítima foi confirmada na quinta-feira (28), após a conclusão de laudos periciais. Vanessa morava a aproximadamente 2,5 quilômetros do local onde foi encontrada. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio consumado.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões foram violentas e cometidas com arma branca. Embora o feminicídio não tenha sido descartado inicialmente, as investigações indicam que a vítima não mantinha um relacionamento fixo, o que, por enquanto, afasta essa linha de investigação.