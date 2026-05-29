A manhã desta sexta-feira (29) teve trânsito travado e atendimento de emergência na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, depois de um engavetamento no km 144 da pista Sul.
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A colisão envolveu quatro veículos, entre eles uma motocicleta. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, participaram do acidente uma Yamaha Fazer YS250, uma Volkswagen Saveiro, um Chevrolet Celta e um BYD Song Pro.
O saldo foi de duas pessoas em estado grave e uma com ferimentos leves. As vítimas foram atendidas por equipes da concessionária e pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente foi registrado por volta das 7h35. Pouco depois, às 8h, a rodovia precisou ser fechada por completo no sentido Sul para permitir o resgate das vítimas e a remoção dos veículos. O bloqueio atingiu todas as faixas e também o acostamento.
Uma das vítimas graves foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A outra pessoa em estado grave foi encaminhada a uma unidade de saúde pela equipe da Rota das Bandeiras. A vítima com ferimentos leves também recebeu atendimento dos bombeiros.
Depois da remoção dos veículos para o acostamento, as faixas foram liberadas às 9h10. O acostamento, porém, continuou interditado por parte da manhã.
A ocorrência gerou aproximadamente 1,5 quilômetro de congestionamento no sentido Sul da Dom Pedro, corredor importante de ligação entre Campinas e outras cidades da região.