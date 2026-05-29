A manhã desta sexta-feira (29) teve trânsito travado e atendimento de emergência na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, depois de um engavetamento no km 144 da pista Sul.

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A colisão envolveu quatro veículos, entre eles uma motocicleta. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, participaram do acidente uma Yamaha Fazer YS250, uma Volkswagen Saveiro, um Chevrolet Celta e um BYD Song Pro.

O saldo foi de duas pessoas em estado grave e uma com ferimentos leves. As vítimas foram atendidas por equipes da concessionária e pelo Corpo de Bombeiros.