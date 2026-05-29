Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (28) após tentar furtar um veículo de uma concessionária na Avenida Orosimbo Maia, em Campinas.
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Segundo a Polícia Civil, Aguinaldo Vitório Ferreira foi detido depois de tentar levar um carro da concessionária Dahruj. A ação foi percebida por funcionários, que acionaram a Polícia Militar.
Policiais da Força Tática levaram o suspeito à 1ª DIG/Deic de Campinas, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de furto qualificado e associação criminosa.
Durante a apuração, a polícia identificou que o homem é suspeito de envolvimento em cerca de dez furtos de veículos ocorridos em concessionárias, estacionamentos e estabelecimentos comerciais da região.
De acordo com a investigação, imagens de câmeras de segurança reforçam a suspeita de participação dele em outros casos semelhantes. A Polícia Civil também apura a possível atuação de outras pessoas no esquema, incluindo receptadores e envolvidos na adulteração de sinais identificadores de veículos.
Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais. Ele foi encaminhado à Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE).
A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.