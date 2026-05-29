29 de maio de 2026
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SÉRIE DE CRIMES

VÍDEO: Suspeito por 10 furtos de veículos é preso em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ladrão foi detido em flagrante após tentativa de furto em concessionária da Avenida Orosimbo Maia e é investigado por outros casos na região.
Ladrão foi detido em flagrante após tentativa de furto em concessionária da Avenida Orosimbo Maia e é investigado por outros casos na região.

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (28) após tentar furtar um veículo de uma concessionária na Avenida Orosimbo Maia, em Campinas.

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Segundo a Polícia Civil, Aguinaldo Vitório Ferreira foi detido depois de tentar levar um carro da concessionária Dahruj. A ação foi percebida por funcionários, que acionaram a Polícia Militar.

Policiais da Força Tática levaram o suspeito à 1ª DIG/Deic de Campinas, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de furto qualificado e associação criminosa.

Durante a apuração, a polícia identificou que o homem é suspeito de envolvimento em cerca de dez furtos de veículos ocorridos em concessionárias, estacionamentos e estabelecimentos comerciais da região.

De acordo com a investigação, imagens de câmeras de segurança reforçam a suspeita de participação dele em outros casos semelhantes. A Polícia Civil também apura a possível atuação de outras pessoas no esquema, incluindo receptadores e envolvidos na adulteração de sinais identificadores de veículos.

Ainda segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais. Ele foi encaminhado à Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE).

A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

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