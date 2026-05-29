Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (28) após tentar furtar um veículo de uma concessionária na Avenida Orosimbo Maia, em Campinas.

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Segundo a Polícia Civil, Aguinaldo Vitório Ferreira foi detido depois de tentar levar um carro da concessionária Dahruj. A ação foi percebida por funcionários, que acionaram a Polícia Militar.

Policiais da Força Tática levaram o suspeito à 1ª DIG/Deic de Campinas, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de furto qualificado e associação criminosa.