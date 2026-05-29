Campinas vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade a partir da próxima segunda-feira (1º). A medida vale até o fim de junho.
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As doses estarão disponíveis nos 69 centros de saúde da cidade e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento.
Para receber a vacina, basta apresentar documento de identificação com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Também é possível apresentar autorização.
O imunizante usado neste ano protege contra os vírus da gripe A, nas variantes H1N1 e H3N2, e B. A vacina pode ser aplicada no mesmo dia de outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.
A campanha começou no fim de março voltada aos grupos prioritários, como idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e outros públicos com maior risco de agravamento.
A Secretaria de Saúde reforça que essas pessoas devem procurar a vacinação o quanto antes, já que estão mais sujeitas às formas graves da doença.
Até terça-feira (26), Campinas havia aplicado 214.691 doses da vacina contra a gripe.
Além da imunização, a Saúde orienta a manutenção de cuidados contra doenças respiratórias, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, usar máscara em caso de sintomas, adotar etiqueta respiratória, beber água e manter alimentação adequada.
A lista completa com endereços e horários dos locais de vacinação pode ser consultada no site vacina.campinas.sp.gov.br.