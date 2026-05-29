Campinas vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade a partir da próxima segunda-feira (1º). A medida vale até o fim de junho.

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As doses estarão disponíveis nos 69 centros de saúde da cidade e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento.

Para receber a vacina, basta apresentar documento de identificação com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Também é possível apresentar autorização.