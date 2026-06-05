05 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACUSAÇÃO

Médico de UPA em Campinas é demitido após denúncia de assédio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Conselho Municipal de Saúde
Profissional foi desligado após denúncia feita por mulher que acompanhava o filho em atendimento na unidade.
Profissional foi desligado após denúncia feita por mulher que acompanhava o filho em atendimento na unidade.

Um médico prestador de serviço da UPA Campo Grande, em Campinas, foi demitido nesta quinta-feira (4) após uma denúncia de assédio feita por uma paciente que estava na unidade para acompanhar o atendimento do filho.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Rede Mário Gatti, a mulher relatou ter sido assediada pelo profissional durante a permanência na UPA. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o médico ao Distrito Policial para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

Após tomar conhecimento do caso, a autarquia informou que comunicou a empresa responsável pela prestação do serviço e determinou o afastamento imediato do médico das atividades na unidade.

Em nota, a Rede Mário Gatti afirmou que repudia condutas que desrespeitem a dignidade, a segurança e a confiança dos usuários da rede pública de saúde. A instituição também informou que vai colaborar com as autoridades durante a apuração.

O médicou prestou depoimento e foi liberado. O caso segue sob investigação.

Comentários

Comentários