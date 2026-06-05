Um médico prestador de serviço da UPA Campo Grande, em Campinas, foi demitido nesta quinta-feira (4) após uma denúncia de assédio feita por uma paciente que estava na unidade para acompanhar o atendimento do filho.

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Segundo a Rede Mário Gatti, a mulher relatou ter sido assediada pelo profissional durante a permanência na UPA. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o médico ao Distrito Policial para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

Após tomar conhecimento do caso, a autarquia informou que comunicou a empresa responsável pela prestação do serviço e determinou o afastamento imediato do médico das atividades na unidade.