Um motociclista morreu em um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (5) na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba.

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Segundo informações da concessionária Colinas e da Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência aconteceu por volta da 1h19, na altura do km 55, no sentido Sul da rodovia.

De acordo com os dados apurados no local, uma SUV Honda HR-V seguia pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos que serão investigados, atingiu a traseira de uma motocicleta Honda CG 150. Após o impacto, a SUV capotou e os dois veículos ficaram imobilizados sobre a pista.