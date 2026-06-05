Um motociclista morreu em um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (5) na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba.
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Segundo informações da concessionária Colinas e da Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência aconteceu por volta da 1h19, na altura do km 55, no sentido Sul da rodovia.
De acordo com os dados apurados no local, uma SUV Honda HR-V seguia pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos que serão investigados, atingiu a traseira de uma motocicleta Honda CG 150. Após o impacto, a SUV capotou e os dois veículos ficaram imobilizados sobre a pista.
O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes da HR-V sofreram ferimentos de diferentes gravidades. Uma pessoa saiu ilesa e outra teve lesões classificadas como moderadas.
A Polícia Científica realizou a perícia entre 3h32 e 4h30. Em seguida, a funerária foi acionada para a remoção da vítima. Os veículos foram retirados da rodovia por volta das 4h46.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 2 permaneceu interditada até 2h41 e o acostamento ficou bloqueado até pouco antes das 5h. Não houve registro de congestionamento no trecho.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.