Uma mulher foi presa em flagrante na noite da última terça-feira (2), em Jaguariúna, suspeita de agredir o próprio filho, de 5 anos, e resistir à abordagem da Polícia Militar. O caso aconteceu no bairro Santa Mercedes, após vizinhos acionarem as autoridades ao ouvirem uma movimentação suspeita na residência.

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita exaltada. Durante a tentativa de diálogo, ela teria agredido fisicamente a própria irmã, o que forçou a intervenção da equipe para conter o conflito.

Em seguida, familiares da mulher entregaram aos agentes um vídeo no qual a criança aparece sendo submetida a uma esganadura. As imagens foram anexadas ao inquérito como principal prova do crime.