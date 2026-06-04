Uma mulher foi presa em flagrante na noite da última terça-feira (2), em Jaguariúna, suspeita de agredir o próprio filho, de 5 anos, e resistir à abordagem da Polícia Militar. O caso aconteceu no bairro Santa Mercedes, após vizinhos acionarem as autoridades ao ouvirem uma movimentação suspeita na residência.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita exaltada. Durante a tentativa de diálogo, ela teria agredido fisicamente a própria irmã, o que forçou a intervenção da equipe para conter o conflito.
Em seguida, familiares da mulher entregaram aos agentes um vídeo no qual a criança aparece sendo submetida a uma esganadura. As imagens foram anexadas ao inquérito como principal prova do crime.
No local, os policiais constataram que o menino apresentava marcas roxas no pescoço e se queixava de dores. A criança confirmou ter sido agredida pela mãe. Segundo o registro oficial, as agressões teriam ocorrido ainda durante a tarde, mas o garoto ficou sem atendimento médico até a chegada da PM. A falta de socorro imediato agravou a situação jurídica da suspeita.
Reação à prisão
No momento da prisão, a mulher reagiu violentamente contra os policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, ela entrou em luta corporal, derrubou um agente e tentou retirar a arma do coldre de um dos militares.
Após ser contida, a suspeita foi levada ao pronto-socorro para avaliação médica e depois encaminhada à delegacia. O garoto foi entregue ao pai.