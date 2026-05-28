A crise envolvendo o vereador Vini Oliveira (Cidadania) ganhou um novo desdobramento nesta quinta-feira (28). A Câmara Municipal de Campinas informou que recebeu, até as 13h, três pedidos de abertura de Comissão Processante contra o parlamentar.

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As solicitações serão analisadas pela Procuradoria Jurídica da Casa, que vai verificar se os documentos têm legitimidade e se cumprem os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 201/67. Caso sejam considerados corretamente instruídos, os pedidos deverão ser lidos e votados em plenário na primeira Reunião Ordinária seguinte ao protocolo, prevista para segunda-feira (1º).

O primeiro pedido foi apresentado pela vereadora Mariana Conti (PSOL). O documento cita a reportagem exibida pela TH+ Record, segundo a qual Vini foi flagrado em uma empresa de transporte no início de abril, menos de um mês após o leilão da concessão do transporte público de Campinas.