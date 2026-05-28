A crise envolvendo o vereador Vini Oliveira (Cidadania) ganhou um novo desdobramento nesta quinta-feira (28). A Câmara Municipal de Campinas informou que recebeu, até as 13h, três pedidos de abertura de Comissão Processante contra o parlamentar.
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As solicitações serão analisadas pela Procuradoria Jurídica da Casa, que vai verificar se os documentos têm legitimidade e se cumprem os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 201/67. Caso sejam considerados corretamente instruídos, os pedidos deverão ser lidos e votados em plenário na primeira Reunião Ordinária seguinte ao protocolo, prevista para segunda-feira (1º).
O primeiro pedido foi apresentado pela vereadora Mariana Conti (PSOL). O documento cita a reportagem exibida pela TH+ Record, segundo a qual Vini foi flagrado em uma empresa de transporte no início de abril, menos de um mês após o leilão da concessão do transporte público de Campinas.
Na denúncia, Mariana relata que o vereador foi ao local, participou de uma reunião e deixado o ambiente com uma caixa, sacola, envelopes ou malote de conteúdo não esclarecido. As imagens provocaram forte repercussão política no Legislativo e nas redes sociais.
O segundo pedido foi protocolado por Adriano Vieira Novo e tem teor semelhante ao apresentado por Mariana Conti, também baseado nas imagens divulgadas pela reportagem.
O terceiro pedido é assinado por Aparecido José de Oliveira e trata de outro assunto. Segundo a Câmara, ele afirma que Vini teria nomeado uma funcionária para atuar como assessora parlamentar, mas que ela não prestaria serviço no gabinete do vereador.
Para que uma denúncia seja aceita, é necessária a aprovação por maioria simples dos vereadores presentes em plenário. Se houver admissibilidade, a Comissão Processante será formada por três vereadores definidos por sorteio. Caso contrário, o pedido será arquivado.
Como autora de uma das denúncias, Mariana Conti não poderá votar no pedido protocolado por ela. Nessa votação, deverá ser convocado o suplente do partido.
A eventual abertura de Comissão Processante pode levar à apuração formal da conduta do parlamentar e, ao fim do processo, até à cassação do mandato, caso a denúncia avance e seja julgada procedente pelo plenário.
O caso ocorre em meio à repercussão das imagens exibidas, que mostraram Vini Oliveira em uma reunião em empresa ligada ao transporte público. O conteúdo dos envelopes ou do volume mostrado nas imagens não foi esclarecido publicamente até o momento.
Vini afirmou nas redes sociais que faria um pronunciamento e classificou o episódio como uma armação para atingir sua reputação. O parlamentar tem adotado discurso crítico sobre o transporte coletivo de Campinas e sobre a licitação de cerca de R$ 12 bilhões do sistema.