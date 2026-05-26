A longa e desgastante novela da licitação do transporte público de Campinas ganhou mais um capítulo — e, sinceramente, ninguém pode dizer que foi uma surpresa. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender o prazo de recursos administrativos contra a habilitação das empresas vencedoras do certame, criando mais um obstáculo em um processo que parece condenado a viver permanentemente em estado de tensão jurídica.

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A decisão desta vez tem um caráter mais técnico, quase burocrático à primeira vista. A alegação da MobiCampi, líder do Consórcio VCP Mobilidade, é de que não teria tido tempo suficiente e acesso plenamente transparente à documentação usada para habilitar as vencedoras da concorrência. Parece detalhe. Mas é justamente esse tipo de detalhe que costuma travar licitações bilionárias, gerar disputas intermináveis e arrastar cronogramas por meses — às vezes anos.

E convenhamos: o histórico recente desse processo não permite qualquer ingenuidade. A licitação já estava sob forte pressão após a intervenção do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), que impediu a homologação enquanto apura possíveis inconsistências envolvendo a composição do grupo vencedor do Lote Norte. Agora entra em cena também o Tribunal de Justiça. Mais uma camada de incerteza para um sistema que já vive em colapso operacional há bastante tempo.