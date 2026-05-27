Um pintor de 42 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (25) após ameaçar a companheira com uma faca e persegui-la pelas ruas do Jardim São Paulo, em Americana. A vítima, de 39 anos, fugiu sem tempo de se vestir e pediu ajuda em um bar.

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As agressões começaram quando o casal discutiu por causa do cancelamento de uma consulta médica. O homem teria transferido R$ 3,6 mil via Pix para a mulher, mas passou a desconfiar da situação e ficou agressivo.

Enquanto a vítima tomava banho, o suspeito bateu violentamente na porta do banheiro, pegou o celular dela e o arremessou contra a parede, além de danificar a televisão da residência. Em seguida, ele pegou uma faca na cozinha e passou a ameaçá-la.