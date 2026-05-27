Um pintor de 42 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (25) após ameaçar a companheira com uma faca e persegui-la pelas ruas do Jardim São Paulo, em Americana. A vítima, de 39 anos, fugiu sem tempo de se vestir e pediu ajuda em um bar.
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As agressões começaram quando o casal discutiu por causa do cancelamento de uma consulta médica. O homem teria transferido R$ 3,6 mil via Pix para a mulher, mas passou a desconfiar da situação e ficou agressivo.
Enquanto a vítima tomava banho, o suspeito bateu violentamente na porta do banheiro, pegou o celular dela e o arremessou contra a parede, além de danificar a televisão da residência. Em seguida, ele pegou uma faca na cozinha e passou a ameaçá-la.
A mulher conseguiu fugir correndo nua pela rua e pediu socorro em um bar da região. Um vizinho retirou a faca das mãos do agressor, que fugiu antes da chegada da Guarda Municipal.
Equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) faziam patrulhamento preventivo quando foram informadas, por volta das 21h, de que uma mulher estava sendo perseguida por um homem armado com uma faca nas proximidades de uma praça na Rua dos Salgueiros. No local, os guardas encontraram a vítima emocionalmente abalada, acompanhada do filho.
Após os depoimentos, os agentes iniciaram buscas e, com o apoio da Polícia Militar, localizaram o suspeito na casa do pai, no Jardim Batagin, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi levado ao Plantão Policial da cidade, autuado em flagrante e permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, ameaça e dano.