27 de maio de 2026
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MORTE NA ESTRADA

Moto bate em carreta parada e motociclista morre na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista morreu após bater na traseira de uma carreta parada em alça de acesso a posto na Bandeirantes.
Motociclista morreu após bater na traseira de uma carreta parada em alça de acesso a posto na Bandeirantes.

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (27) após um acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva.

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Segundo informações da concessionária Autoban, a ocorrência foi registrada por volta das 5h51, na altura do km 71, no sentido Norte.

De acordo com o boletim da rodovia, o motorista de uma carreta Scania G380 havia parado na alça de acesso a um posto para descansar quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a motocicleta atingiu a traseira do veículo.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 6h33, com uma viatura de suporte avançado. Pouco depois, às 6h53, a equipe avançada do SAMU confirmou a morte do motociclista.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, a alça chegou a ficar totalmente interditada entre 6h e 7h05. Depois, o bloqueio passou a ser parcial. Não houve registro de congestionamento no trecho.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência, e equipes aguardavam a chegada da perícia e da funerária.

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