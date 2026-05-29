As festas juninas devem aquecer o comércio de Campinas em 2026. A estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) é de que o período movimente cerca de R$ 17,4 milhões na cidade.
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O valor representa crescimento de 8,7% em relação ao ano passado, quando a movimentação ficou em torno de R$ 16 milhões.
A projeção considera tanto as vendas presenciais quanto o comércio digital. Segundo a Acic, as lojas físicas devem responder por R$ 12,9 milhões, enquanto as vendas online devem movimentar aproximadamente R$ 4,5 milhões.
Entre os setores mais beneficiados estão supermercados, bares, restaurantes, lojas de vestuário e decoração. A procura aumenta principalmente por alimentos típicos, produtos à base de milho e amendoim, bebidas tradicionais, roupas temáticas e itens para festas.
As quermesses, festas comunitárias e eventos em escolas, clubes e estabelecimentos comerciais também ajudam a impulsionar o consumo durante o período.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, o resultado esperado mostra a relevância das celebrações para a economia local.
“A expectativa de crescimento mostra a força das festas juninas para o comércio e os serviços. Eventos como a Copa do Mundo também ajudam a impulsionar o consumo e ampliar as oportunidades para os empreendedores locais”, afirmou.
A avaliação é que o calendário de eventos, somado ao movimento tradicional das festas juninas, deve favorecer pequenos negócios, empreendedores e empresas ligadas à alimentação, entretenimento e comércio varejista.