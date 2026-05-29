As festas juninas devem aquecer o comércio de Campinas em 2026. A estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) é de que o período movimente cerca de R$ 17,4 milhões na cidade.

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O valor representa crescimento de 8,7% em relação ao ano passado, quando a movimentação ficou em torno de R$ 16 milhões.

A projeção considera tanto as vendas presenciais quanto o comércio digital. Segundo a Acic, as lojas físicas devem responder por R$ 12,9 milhões, enquanto as vendas online devem movimentar aproximadamente R$ 4,5 milhões.