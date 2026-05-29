29 de maio de 2026
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Esquema de venda de drogas por delivery é desmantelado na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dise prende dois e desarticula rede de venda de drogas sintéticas e gourmet.
Dise prende dois e desarticula rede de venda de drogas sintéticas e gourmet.

A Polícia Civil desarticulou, na quinta-feira (28), um esquema de tráfico de drogas que funcionava como serviço de delivery em Mogi Guaçu. A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) do município, com apoio do Deinter 2 (Campinas).

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Dois suspeitos foram presos em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. De acordo com as investigações, os envolvidos operavam uma rede organizada de comercialização de entorpecentes de alto valor agregado, incluindo drogas sintéticas e variações refinadas de maconha, conhecidas como maconha gourmet.

Durante as buscas, os agentes encontraram:

  • maconha tipo "Colômbia", em flor;
  • concentrados de alta pureza, como Dry e Ice;
  • comprimidos de Ecstasy e porções de MD;
  • tijolos de entorpecentes e porções já fracionadas para venda;
  • seis frascos de gás butano, insumo usado em laboratórios clandestinos para extração de resinas;
  • balanças de precisão, tesouras e embalagens plásticas;
  • R$ 689 em notas trocadas;
  • dois celulares e dois HDs, que passarão por perícia.

Os dois detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem à disposição da Justiça e aguardam audiência de custódia. As investigações seguem para identificar possíveis ramificações da rede na região de Campinas.

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