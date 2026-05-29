A Polícia Civil desarticulou, na quinta-feira (28), um esquema de tráfico de drogas que funcionava como serviço de delivery em Mogi Guaçu. A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) do município, com apoio do Deinter 2 (Campinas).

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Dois suspeitos foram presos em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. De acordo com as investigações, os envolvidos operavam uma rede organizada de comercialização de entorpecentes de alto valor agregado, incluindo drogas sintéticas e variações refinadas de maconha, conhecidas como maconha gourmet.

Durante as buscas, os agentes encontraram: