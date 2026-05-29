Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (28), um homem de 32 anos por descumprimento de medida protetiva em Engenheiro Coelho. Ele foi encontrado dormindo no sofá da casa da avó, no Jardim Brasil, apesar da proibição judicial de se aproximar da idosa.

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De acordo com a polícia, familiares procuraram a delegacia pela manhã para denunciar que o suspeito havia invadido a residência da avó, ignorando a medida protetiva em vigor.

Os agentes Ewerton e Ricardo, com apoio dos policiais militares soldados Barros e Silveira, foram até o endereço informado e localizaram o homem dentro do imóvel. Ele recebeu voz de prisão no local.