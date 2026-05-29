29 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MEDIDA PROTETIVA

Homem de 32 anos é enviado à cadeia após invadir casa de avó

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Rapaz foi encontrado dormindo no sofá da casa, em Engenheiro Coelho, apesar da proibição judicial de se aproximar da idosa.
Rapaz foi encontrado dormindo no sofá da casa, em Engenheiro Coelho, apesar da proibição judicial de se aproximar da idosa.

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (28), um homem de 32 anos por descumprimento de medida protetiva em Engenheiro Coelho. Ele foi encontrado dormindo no sofá da casa da avó, no Jardim Brasil, apesar da proibição judicial de se aproximar da idosa.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a polícia, familiares procuraram a delegacia pela manhã para denunciar que o suspeito havia invadido a residência da avó, ignorando a medida protetiva em vigor.

Os agentes Ewerton e Ricardo, com apoio dos policiais militares soldados Barros e Silveira, foram até o endereço informado e localizaram o homem dentro do imóvel. Ele recebeu voz de prisão no local.

O detido foi encaminhado à delegacia da cidade e, em seguida, transferido para a cadeia pública de Limeira, onde permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários